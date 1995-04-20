Smart Moving Average MT4

製品名

Smart Moving Averages (MT4) – SmartView シリーズ

短い説明

MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する Moving Averages インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。

概要

SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。

以前は利用できなかった独自の機能

SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します：

  • ダブルクリックで設定を開く：インジケーターリストを検索する代わりに、パネル上のインジケーター名をダブルクリックして設定ウィンドウを直接開きます。
  • インジケーターの非表示と表示：インジケーターリストから削除して再追加する必要なく、ワンクリックでインジケーターを非表示または表示できます。
  • インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示：サブウィンドウでは、インジケーターウィンドウを最大化してチャート全体のサイズで表示し、他のウィンドウを一時的に非表示にできます。
  • サブウィンドウの折りたたみと展開：サブウィンドウを折りたたんで高さを減らし、画面スペースを節約し、必要に応じて完全なサイズに戻して展開できます。
  • サブウィンドウの再配置：サブウィンドウを上下に移動して、好みに応じて再配置できます。

入力

標準的な Bollinger Bands パラメータ（期間、偏差、適用価格）に加え、色・太さ（従来の上限を超える値を含む）・ラインスタイルなどの視覚設定を、使いやすいメインタブにまとめています。

用途

SmartView シリーズは、以下のトレーダーに適しています：

  • 複数のインジケーターを同時に使用し、クリーンで整理されたインターフェースを望む
  • リストを検索せずにインジケーター設定に迅速にアクセスする必要がある
  • 分析中にインジケーターを迅速に非表示/表示したいが、削除したくない
  • サブウィンドウとその再配置の効果的な管理が必要
  • 戦略テスト中にインジケーター値を迅速に監視したい

互換性

MetaTrader 4 (MT4) プラットフォームで動作し、すべての金融ペアと資産、および最も一般的な時間枠をサポートします。日常の取引環境で快適で迅速なユーザー体験を提供するように設計されています。

注記

  • 包括的でスムーズな取引体験のために、利用可能な無料の Smart インジケーターパッケージをこちらからダウンロードすることをお勧めします。
  • 一定期間お使いいただいた後に評価やレビューを残していただけると、今後の改善や新機能追加の大きなヒントになります。
  • SmartView スタイルが気に入り、カスタムインジケーターのアイデアがある場合、または現在のインジケーターに特化した開発が必要な場合、私たちはあなたのニーズを議論し、あなたのアイデアを取引環境内の実用的なツールに変換する準備ができています。
