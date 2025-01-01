ドキュメントセクション
GetCurrentNode

Gets the current list element.

CObject*  GetCurrentNode()

戻り値

成功の場合は現在の要素へのポインタ、要素が取得出来ない場合は NULL

例:

//--- CList::GetCurrentNode() の例
#include <Arrays\List.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CList *list=new CList;
  //---
  if(list==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- リスト要素を追加する
  //--- . にて。にて。
  CObject *object=list.GetCurrentNode();
  if(object==NULL)
    {
    printf("Get node error");
    delete list;
    return;
    }
  //--- 要素を使用する
  //--- . にて。にて。
  //--- 要素を削除しない
  //--- リストを削除する
  delete list;
 }