MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListGetCurrentNode
- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
GetCurrentNode
Gets the current list element.
|
CObject* GetCurrentNode()
戻り値
成功の場合は現在の要素へのポインタ、要素が取得出来ない場合は NULL
例:
|
//--- CList::GetCurrentNode() の例