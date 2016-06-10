無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Bezier - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
1132
実際の著者：
Lizhniyk E
この指標は、より少ない遅延および感度比の管理を可能にする、移動平均の代替案の一つです。
このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年2月28日に公開されました。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input int period=8; // 平滑期間 input double T=0.5; // 感度比（0~1） input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // 適応価格 input int Shift=0; // インディケータのバー単位での横方向のシフト input int PriceShift=0; // インディケータのポイント単位での縦方向のシフト
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/774
