ポケットに対して
インディケータ

Bezier - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1132
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
bezier.mq5 (8.45 KB) ビュー
実際の著者：

Lizhniyk E

この指標は、より少ない遅延および感度比の管理を可能にする、移動平均の代替案の一つです。

このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年2月28日に公開されました。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input int period=8;                      // 平滑期間
input double T=0.5;                      // 感度比（0~1）
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // 適応価格
input int Shift=0;                      // インディケータのバー単位での横方向のシフト
input int PriceShift=0;                 // インディケータのポイント単位での縦方向のシフト

Bezier

