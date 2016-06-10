実際の著者：

Lizhniyk E

この指標は、より少ない遅延および感度比の管理を可能にする、移動平均の代替案の一つです。

このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年2月28日に公開されました。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

input int period= 8 ; input double T= 0.5 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_WEIGHTED ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;



