SinTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1040
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
DVYU
簡単なトレンド指標。トレンドの方向はゼロレベルに相対したストグラムの位置によって決定されます。参入シグナルはゼロラインのブレイクアウト時に表示されます。赤から青へのヒストグラムの変化はロングポジション、逆の場合にはショートポジションの開き時です。
この指標は元々MQL4で実装され2008年2月7日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/778
wlxBWACsig
この指標はアクセラレータオシレータに基づいて市場参入シグナルを示します。BullsBearsEyes
ラゲールアルゴリズムを使用して平均されたベアーズパワーとブルズパワーテクニカル指標値の合計。
at_Itp(t)Env
曲線的な再描画チャンネル。HSTへの履歴保存
このスクリプトは MetaTrader 4クライアント端末で使用するために履歴データをHST形式にエクスポートします。ファイルには MetaTrader 4に履歴データとしてインポートすることができ、オフラインチャートとして開くこともできます。