コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

SinTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

DVYU | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1040
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

DVYU

簡単なトレンド指標。トレンドの方向はゼロレベルに相対したストグラムの位置によって決定されます。参入シグナルはゼロラインのブレイクアウト時に表示されます。赤から青へのヒストグラムの変化はロングポジション、逆の場合にはショートポジションの開き時です。

この指標は元々MQL4で実装され2008年2月7日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

SinTrend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/778

wlxBWACsig wlxBWACsig

この指標はアクセラレータオシレータに基づいて市場参入シグナルを示します。

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

ラゲールアルゴリズムを使用して平均されたベアーズパワーとブルズパワーテクニカル指標値の合計。

at_Itp(t)Env at_Itp(t)Env

曲線的な再描画チャンネル。

HSTへの履歴保存 HSTへの履歴保存

このスクリプトは MetaTrader 4クライアント端末で使用するために履歴データをHST形式にエクスポートします。ファイルには MetaTrader 4に履歴データとしてインポートすることができ、オフラインチャートとして開くこともできます。