無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
wlxBWACsig - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1206
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
wellx
この指標はアクセラレータオシレータ（B.ウィリアム著作の「New Trading Dimensions（取引の新次元）」を参照)に基づいて市場参入シグナルを提供します。
この指標は元々MQL4で実装され2007年10月2日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/777
BullsBearsEyes
ラゲールアルゴリズムを使用して平均されたベアーズパワーとブルズパワーテクニカル指標値の合計。MBKAsctrend3
色付きの矢印を使用した、市場参入ポイントを示す典型的なセマフォシグナル指標。
SinTrend
簡単なトレンド指標。at_Itp(t)Env
曲線的な再描画チャンネル。