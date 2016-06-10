コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

wlxBWACsig - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1206
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

wellx

この指標はアクセラレータオシレータ（B.ウィリアム著作の「New Trading Dimensions（取引の新次元）」を参照)に基づいて市場参入シグナルを提供します。

この指標は元々MQL4で実装され2007年10月2日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

wlxBWACsig指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/777

