MBKAsctrend3 - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
978

実際の著者：
Matt Kennel
色付きの矢印を使用した、市場参入ポイントを示す典型的なセマフォシグナル指標。
この指標は元々MQL4で実装され2008年1月8日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/775
