wlxBWWiseMan-2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

wlxBWWiseMan-2指標 with the timeframe selection option available in input parameters:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされた指標, place the compiled wlxBWWiseMan-2.mq5指標 file in terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

図1　wlxBWWiseMan-2_HTF指標

