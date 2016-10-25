無料でロボットをダウンロードする方法を見る
wlxBWWiseMan-2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
wlxBWWiseMan-2指標 with the timeframe selection option available in input parameters:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされた指標, place the compiled wlxBWWiseMan-2.mq5指標 file in terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
図1 wlxBWWiseMan-2_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7044
