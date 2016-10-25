コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
ライブラリ

CHashArrayStringString - MetaTrader 5のためのライブラリ

Mikhail Vdovin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
805
評価:
(48)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インクルードファイルは、文字列のキーで線のハッシュ配列を編成するメソッドのいずれかを実証するクラスのセットが含みます。

使用例：

#include <HashArray.mqh>

void OnStart()
  {
   CHashArrayStringString Hash;
   Hash.Put("k1", "v1");
   Hash.Put("k2", "v2");

   Hash["k3"] = "v3";
   Hash["k2"] = "vv2";

   string t1 = Hash["k1"].value;
   string t2 = Hash["k2"].value;
   string t3 = Hash["k3"].value;

   Alert("k1=",t1);
   Alert("k2=",t2);
   Alert("k3=",t3);
  }


結果：


パフォーマンステスト：

インクルードファイルは、文字列のキーで線のハッシュ配列を編成するメソッドのいずれかを実証するクラスのセットが含みます。

#include <HashArray.mqh>
void OnStart()
{
   CHashArrayStringString Hash();
   uint StartTime=GetTickCount();
   for(int n=0; n<10000; n++)
   {
      Hash["key"+IntegerToString(n)] = "trash";
   }
   uint timeTotal = GetTickCount() - StartTime;
   Alert("add 10k elements in ", IntegerToString(timeTotal), " ms");
   
}

add 10k elements in 31 ms

add 10k elements in 31 ms

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7047

TSI_MACD_HTF TSI_MACD_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTSI_MACD指標

TSI_MACD TSI_MACD

色付きの雲の形の独自のシグナルラインを用いて実装された、MACDヒストグラムの値に基づくTSIオシレータ

TSI_CCI TSI_CCI

色付きの雲の形の独自のシグナルラインを用いて実装された、CCIテクニカル指標の値に基づくTSIオシレータ

FivePattern FivePattern

メリルによる技術形状の指標。メリルのМ＆Wウェーブパターン