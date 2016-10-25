無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CHashArrayStringString - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 805
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インクルードファイルは、文字列のキーで線のハッシュ配列を編成するメソッドのいずれかを実証するクラスのセットが含みます。
使用例：
#include <HashArray.mqh> void OnStart() { CHashArrayStringString Hash; Hash.Put("k1", "v1"); Hash.Put("k2", "v2"); Hash["k3"] = "v3"; Hash["k2"] = "vv2"; string t1 = Hash["k1"].value; string t2 = Hash["k2"].value; string t3 = Hash["k3"].value; Alert("k1=",t1); Alert("k2=",t2); Alert("k3=",t3); }
結果：
パフォーマンステスト：
インクルードファイルは、文字列のキーで線のハッシュ配列を編成するメソッドのいずれかを実証するクラスのセットが含みます。
#include <HashArray.mqh> void OnStart() { CHashArrayStringString Hash(); uint StartTime=GetTickCount(); for(int n=0; n<10000; n++) { Hash["key"+IntegerToString(n)] = "trash"; } uint timeTotal = GetTickCount() - StartTime; Alert("add 10k elements in ", IntegerToString(timeTotal), " ms"); }
add 10k elements in 31 ms
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7047
