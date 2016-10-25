コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

AMA_STL_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
717
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つAMA_STL 指標 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたAMA_STL.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　AMA_STL_HTF指標

図1　AMA_STL_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7043

AMA低速トレンドライン AMA低速トレンドライン

Perry Kaufmann の適応型移動平均を使ったMA

DailyLines - 日替わりに表示される曜日付きの垂直線異なるスタイルを選択するオプションを持つ期間セパレータ。 DailyLines - 日替わりに表示される曜日付きの垂直線異なるスタイルを選択するオプションを持つ期間セパレータ。

期間セパレータと同様に、それぞれの新しい日の初めにその垂直線がひかれます。複数の表示オプション付き

wlxBWWiseMan-2_HTF wlxBWWiseMan-2_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つwlxBWWiseMan-2指標

TSI_MACD TSI_MACD

色付きの雲の形の独自のシグナルラインを用いて実装された、MACDヒストグラムの値に基づくTSIオシレータ