無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AMA_STL_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 717
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つAMA_STL 指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたAMA_STL.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 AMA_STL_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7043
AMA低速トレンドライン
Perry Kaufmann の適応型移動平均を使ったMADailyLines - 日替わりに表示される曜日付きの垂直線異なるスタイルを選択するオプションを持つ期間セパレータ。
期間セパレータと同様に、それぞれの新しい日の初めにその垂直線がひかれます。複数の表示オプション付き
wlxBWWiseMan-2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つwlxBWWiseMan-2指標TSI_MACD
色付きの雲の形の独自のシグナルラインを用いて実装された、MACDヒストグラムの値に基づくTSIオシレータ