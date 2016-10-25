コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TSI_MACD_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

TSI_MACD指標 with the timeframe selection option available in input parameters:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたTSI_MACD.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　TSI_MACD_HTF指標

