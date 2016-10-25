コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

NonLagMA_v5_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
799
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むNonLagMA_v5指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされた指標, place the compiled NonLagMA_v5.mq5指標 file in terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

図1　NonLagMA_v5_HTF指標

図1　NonLagMA_v5_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7027

