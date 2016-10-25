無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NonLagMA_v5_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むNonLagMA_v5指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされた指標, place the compiled NonLagMA_v5.mq5指標 file in terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
図1 NonLagMA_v5_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7027
NonLagMA_v5
これは、減衰正弦波が線形加重平均（LWMA）の式における係数の比率を定義することによって位相差の効果が軽減された移動です。Corr
相関関係比率