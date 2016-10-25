無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NRatio_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 645
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNRatio指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされた指標, place the compiled NRatio.mq5指標 file in terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
図1 NRatio_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7030
NRatio
Constantine Kopyrkin による人気高い指標。このバージョンは、正規化され NRatioオシレータに基づいています。NRMA
多数のNRTR指標を実装したコンスタンティンKopyrkinのよく知られた指標。子のバリアントではNRMA移動平均（線）とNRTR (丸い点) トレイルストップが実装されます。
NRMA_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNRMA指標wlxFractals
wlxFractals指標はビルウィリアムズのフラクタルの描画のために設定され、左右の重要なバーの数を定義します。