ポケットに対して
インディケータ

NRatio_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
645
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.86 KB) ビュー
nratio.mq5 (9.11 KB) ビュー
nratio_htf.mq5 (11.52 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNRatio指標 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされた指標, place the compiled NRatio.mq5指標 file in terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

図1　NRatio_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7030

