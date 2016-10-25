実際の著者：

Rosh

Constantine Kopyrkin による人気高い指標。このバージョンは、正規化され NRatioオシレータに基づいています。

詳細は著者のウェブサイトをご参考ください。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 NRatio指標