NRatio - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Rosh
Constantine Kopyrkin による人気高い指標。このバージョンは、正規化され NRatioオシレータに基づいています。
詳細は著者のウェブサイトをご参考ください。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 NRatio指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7029
NRMA
多数のNRTR指標を実装したコンスタンティンKopyrkinのよく知られた指標。子のバリアントではNRMA移動平均（線）とNRTR (丸い点) トレイルストップが実装されます。NonLagMA_v5_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNonLagMA_v5指標
NRatio_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNRatio指標NRMA_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNRMA指標