ポケットに対して
インディケータ

SilverTrend_CrazyChart - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
839
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

実際の著者：

CrazyChart

SilverTrend_CrazyChartは ASCTrend指標に類似するシグナルシステムです。それは色付きの雲として描画されます。

元のDS_Stochastic指標はMQL4言語で開発されコードベースで2006年10月27日に発表されました。

図1　SilverTrend_CrazyChart指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7010

