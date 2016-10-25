無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SilverTrend_CrazyChart - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
CrazyChart
SilverTrend_CrazyChartは ASCTrend指標に類似するシグナルシステムです。それは色付きの雲として描画されます。
元のDS_Stochastic指標はMQL4言語で開発されコードベースで2006年10月27日に発表されました。
図1 SilverTrend_CrazyChart指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7010
