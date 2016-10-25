コードベースセクション
DS_Stochastic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つ DS_Stochastic指標 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされた指標, place the compiled DS_Stochastic.mq5指標 file in terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

図1　DS_Stochastic_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7009

