記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DS_Stochastic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 809
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つ DS_Stochastic指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされた指標, place the compiled DS_Stochastic.mq5指標 file in terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
図1 DS_Stochastic_HTF指標
