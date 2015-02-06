请观看如何免费下载自动交易
SilverTrend_CrazyChart - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1182
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
CrazyChart
此 SilverTrend_CrazyChart 是一款信号系统，类似 ASCTrend 指标。它绘制彩色云图。
此原版 DS_Stochastic 指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 代码库 2006.10.27。
图例.1. SilverTrend_CrazyChart 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7010
