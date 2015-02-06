代码库部分
SilverTrend_CrazyChart - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1182
(19)
真实作者:

CrazyChart

此 SilverTrend_CrazyChart 是一款信号系统，类似 ASCTrend 指标。它绘制彩色云图。

此原版 DS_Stochastic 指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 代码库 2006.10.27。

图例.1. SilverTrend_CrazyChart 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7010

DS_Stochastic_HTF DS_Stochastic_HTF

此 DS_Stochastic 指标在输入参数中有时间帧选项。

ang_AZad_C_HTF ang_AZad_C_HTF

此 ang_AZad_C 指标在输入参数中有时间帧选项。

SilverTrend_CrazyChart_HTF SilverTrend_CrazyChart_HTF

此 SilverTrend_CrazyChart 指标在输入参数中有时间帧选项。

i-SpectrAnalysis_CCI i-SpectrAnalysis_CCI

此指标例证了 CCI 指标的价格时间序列以更大次序的谐波过滤手段进行平滑。