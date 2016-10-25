無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MACDシグナル - MetaTrader 5のためのインディケータ
MT4のソースコードはこちらです。
アラートや矢印オブジェクトはありませんが、有用です。
新しいプラットフォームの学習の成功をお祈りしています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/9216
HullTrend
このトレンド指標はハル移動平均とその平均値の色付きの雲から形成されています。FivePattern
メリルによる技術形状の指標。メリルのМ＆Wウェーブパターン
DS_Stochastic_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つDS_Stochastic指標SilverTrend_CrazyChart
SilverTrend_CrazyChartはASCTrend指標に類似するシグナルシステムです。