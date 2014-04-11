CodeBaseРазделы
SilverTrend_CrazyChart - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

CrazyChart

Индикатор SilverTrend_CrazyChart является сигнальной системой, аналогичной индикаторам ASCTrend. Он выполнен в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 27.10.2006.

Рис.1. Индикатор SilverTrend_CrazyChart

CronexCCI CronexCCI

Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора CCI, выполненный в виде цветного облака.

i-SpectrAnalysis_CCI i-SpectrAnalysis_CCI

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора CCI путем фильтрации гармоник большего порядка.

SilverTrend_CrazyChart_HTF SilverTrend_CrazyChart_HTF

Индикатор SilverTrend_CrazyChart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MultiAMkAx7Signal MultiAMkAx7Signal

Индикатор MultiAMkASignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов iAMkA с разных таймфреймов.