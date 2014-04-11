Реальный автор:

CrazyChart

Индикатор SilverTrend_CrazyChart является сигнальной системой, аналогичной индикаторам ASCTrend. Он выполнен в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 27.10.2006.

Рис.1. Индикатор SilverTrend_CrazyChart