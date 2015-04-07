Participe de nossa página de fãs
SilverTrend_CrazyChart - indicador para MetaTrader 5
1479
Autor real:
CrazyChart
O SilverTrend_CrazyChart é um sistema de sinal semelhante ao ASCTrend. Ele é desenhado em forma de nuvens coloridas.
O indicador inicial DS_Stochastic foi desenvolvido em linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 27.10.2006.
Fig.1. Indicador SilverTrend_CrazyChart
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7010
O Indicador MACD, onde o preço de série é substituído por uma série de valores do indicador técnico CCI. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.TSI_DeMarker_HTF
O indicador TSI_DeMarker com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador SilverTrend_CrazyChart com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.MultiAMkAx7Signal
O indicador MultiAMkASignal mostra informações sobre as tendências ativas usando os valores dos sete indicadores iAMkA de diferentes períodos.