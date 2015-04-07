Autor real:

CrazyChart

O SilverTrend_CrazyChart é um sistema de sinal semelhante ao ASCTrend. Ele é desenhado em forma de nuvens coloridas.

O indicador inicial DS_Stochastic foi desenvolvido em linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 27.10.2006.

Fig.1. Indicador SilverTrend_CrazyChart