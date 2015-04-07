CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

SilverTrend_CrazyChart - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1479
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

CrazyChart

O SilverTrend_CrazyChart é um sistema de sinal semelhante ao ASCTrend. Ele é desenhado em forma de nuvens coloridas.

O indicador inicial DS_Stochastic foi desenvolvido em linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 27.10.2006.

Fig.1. Indicador SilverTrend_CrazyChart

Fig.1. Indicador SilverTrend_CrazyChart

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7010

CronexCCI CronexCCI

O Indicador MACD, onde o preço de série é substituído por uma série de valores do indicador técnico CCI. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.

TSI_DeMarker_HTF TSI_DeMarker_HTF

O indicador TSI_DeMarker com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

SilverTrend_CrazyChart_HTF SilverTrend_CrazyChart_HTF

O indicador SilverTrend_CrazyChart com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

MultiAMkAx7Signal MultiAMkAx7Signal

O indicador MultiAMkASignal mostra informações sobre as tendências ativas usando os valores dos sete indicadores iAMkA de diferentes períodos.