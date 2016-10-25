コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-SpectrAnalysis_CCI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
684
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
dt_fft.mqh (28.84 KB) ビュー
i-spectranalysis_cci.mq5 (5.45 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

klot

この指標は、より大きな次数の高調波の濾過によって CCI指標の価格時系列の平滑化を例示します。

このアプローチは、任意の指標値を平滑化するために適用することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ            |
//+----------------------------------------------+
input int   CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;
input uint N = 7;      // シリーズの長さ
input uint SS = 20;    // 平滑化係数
input int Shift=0;     // バー単位での指標の横シフト

ここで

  • Nはシリーズの長さを示します（2の累乗）。
  • SS - 得られたスペクトルにおける平滑化係数は設定値を超える周波数比をゼロにします。SSは2^Nを超えることができません。SS = 2^NであるとCCIシリーズは完全にそれ自体を繰り返します。

指標の操作にはhttps://www.mql5.com/ru/code/7000ライブラリが必要です。

図1　i-SpectrAnalysis_CCI指標

図1　i-SpectrAnalysis_CCI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7012

SilverTrend_CrazyChart_HTF SilverTrend_CrazyChart_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSilverTrend_CrazyChart指標

SilverTrend_CrazyChart SilverTrend_CrazyChart

SilverTrend_CrazyChartはASCTrend指標に類似するシグナルシステムです。

CronexCCI CronexCCI

価格シリーズがCCIテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。それは色付きの雲の形として描画されています。

CronexCCI_HTF CronexCCI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つCronexCCI指標