記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SilverTrend_CrazyChart_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 764
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSilverTrend_CrazyChart指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたSilverTrend_CrazyChart.mq5 i指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 SilverTrend_CrazyChart_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7011
