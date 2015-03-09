Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SilverTrend_CrazyChart - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
CrazyChart
El indicador SilverTrend_CrazyChart es un sistema de señal similar a los indicadores ASCTrend. El indicador está implementado en forma de una nube de color.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.10.2006.
Fig. 1. Indicador SilverTrend_CrazyChart
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7010
