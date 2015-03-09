Autor real:

CrazyChart

El indicador SilverTrend_CrazyChart es un sistema de señal similar a los indicadores ASCTrend. El indicador está implementado en forma de una nube de color.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.10.2006.

Fig. 1. Indicador SilverTrend_CrazyChart