SilverTrend_CrazyChart - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

CrazyChart

El indicador SilverTrend_CrazyChart es un sistema de señal similar a los indicadores ASCTrend. El indicador está implementado en forma de una nube de color.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.10.2006.

Fig. 1. Indicador SilverTrend_CrazyChart

DS_Stochastic_HTF DS_Stochastic_HTF

El indicador DS_Stochastic permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

ang_AZad_C_HTF ang_AZad_C_HTF

El indicador ang_AZad_C permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

i-SpectrAnalysis_CCI i-SpectrAnalysis_CCI

Este indicador ejemplifica el suavizado de la serie temporal del indicador CCI mediante la filtración de las armónicas del orden superior.

CronexCCI CronexCCI

En el indicador MACD la serie de precios ha sido sustituida por la serie de valores del indicador técnico CCI. El indicador ha sido implementado en forma de una nube de color.