Echter Autor:

CrazyChart

SilverTrend_CrazyChart ist ein Signalsystem ähnlich wie der ASCTrend Indikator. Er wird als kolorierte Wolke gezeichnet.

Der Origianl-DS_Stochastic Indikator wurde in der MQL4 Sprache entwickelt und in der CodeBase am 27.10.2006 veröffentlicht.

Abb.1. SilverTrend_CrazyChart Indikator