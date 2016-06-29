CodeBaseKategorien
Indikatoren

SilverTrend_CrazyChart - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
SilverTrend_CrazyChart ist ein Signalsystem ähnlich wie der ASCTrend Indikator. Er wird als kolorierte Wolke gezeichnet.

Der Origianl-DS_Stochastic Indikator wurde in der MQL4 Sprache entwickelt und in der CodeBase am 27.10.2006 veröffentlicht.

Abb.1. SilverTrend_CrazyChart Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7010

DS_Stochastic_HTF DS_Stochastic_HTF

Der DS_Stochastic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

DS_Stochastic DS_Stochastic

Der DS_Stochastic Indikator ist der Original Stochastic Oszillator mit EMA Glättung.

SilverTrend_CrazyChart_HTF SilverTrend_CrazyChart_HTF

Der SilverTrend_CrazyChart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

i-SpectrAnalysis_CCI i-SpectrAnalysis_CCI

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des CCI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.