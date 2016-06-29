und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SilverTrend_CrazyChart - Indikator für den MetaTrader 5
- 830
Echter Autor:
CrazyChart
SilverTrend_CrazyChart ist ein Signalsystem ähnlich wie der ASCTrend Indikator. Er wird als kolorierte Wolke gezeichnet.
Der Origianl-DS_Stochastic Indikator wurde in der MQL4 Sprache entwickelt und in der CodeBase am 27.10.2006 veröffentlicht.
Abb.1. SilverTrend_CrazyChart Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7010
