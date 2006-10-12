Ставь лайки и следи за новостями
SilverTrend rewritten by CrazyChart - индикатор для MetaTrader 4
- 7955
Индикатор SilverTrend rewritten by CrazyChart является сигнальной системой аналогичной индикаторам ASCTrend. При пересечении линий индикатор SilverTrend rewritten by CrazyChart дает сигналы на покупку или на продажу.
Если синяя линия пересекла красную снизу вверх, то можно открывать длинную позициию, если наоборот, то короткую.
