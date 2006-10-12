CodeBaseРазделы
SilverTrend rewritten by CrazyChart - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор SilverTrend rewritten by CrazyChart является сигнальной системой аналогичной индикаторам ASCTrend. При пересечении линий индикатор SilverTrend rewritten by CrazyChart дает сигналы на покупку или на продажу.

Если синяя линия пересекла красную снизу вверх, то можно открывать длинную позициию, если наоборот, то короткую.


SilverTrend rewritten by CrazyChart

