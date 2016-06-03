コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XdinMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1066
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colorxdinma.mq5 (8.11 KB) ビュー
xdinma.mq5 (7.56 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
実際の著者：

dimeon

異なる周期を持つ2つの他の移動平均の最も簡単な代数的組合せを用いて算出した移動平均

この場合、平均化の式は以下です。

XdinMA(PeriodMA1,  PeriodMA2) = MA(PeriodMA1) - 2*MA(PeriodMA2)  

平滑化アルゴリズムは、10の可能なバージョンの中から選択することができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

この指標は元々MQL4で実装され2011年4月25日にコードベースで公開されました。

XdinMA

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/700

