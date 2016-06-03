実際の著者：

LeMan

この指標は市場参入価格から高値と安値の距離を算出して四分位偏差を表示します。<s



（下から上に数えて）最初の緑線は価格がサンプルから75％上がった高さ（Quartile_3）を示し、第2の緑線は50％（Quartile_2）、第3の緑線は25％（Quartile_1）を示します。第4の線は最大偏差を示します。

（上から下に数えて）最初の赤線は価格がサンプルから75％下がった高さ（Quartile_3）を示し、第2の緑線は50％（Quartile_2）、第3の緑線は25％（Quartile_1）を示します。第4の線は最大偏差を示します。

これらの線は、バーの始値から始まる価格の動きの目標を定義するのに役立ちます。著者は日足を下回らない時間枠を持つ指標を使用することを示唆しています。

この指標は元々MQL4で実装され2011年1月13日にmql4.comでのコードベースで公開されました。