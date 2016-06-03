コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

StochasticExpansion - MetaTrader 5のためのインディケータ

Ivan Kornilov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1201
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
stochasticexpansion.mq5 (8.76 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
実際の著者：

Ivan Kornilov

古き良きストキャスティクス。標準的なストキャスティクスとの違いは、このバージョンはより視覚的に便利な方法で買われ過ぎと売られ過ぎの領域を示していることです。鋭いピークは、トレンド反転（または一時的な保合）の良好なシグナルです。

StochasticExpansion

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/696

