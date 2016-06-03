無料でロボットをダウンロードする方法を見る
StochasticExpansion - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1201
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
Ivan Kornilov
古き良きストキャスティクス。標準的なストキャスティクスとの違いは、このバージョンはより視覚的に便利な方法で買われ過ぎと売られ過ぎの領域を示していることです。鋭いピークは、トレンド反転（または一時的な保合）の良好なシグナルです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/696
