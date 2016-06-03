コードベースセクション
Nikolay Kositsin
981
(18)
実際の著者：

Murad Ismayilov

この指標は最後のローソク足の重なりの平均パーセント値を示しています。注文方向の選択が可能になるので、価格保合中に指値注文を使用して手動で市場に参入する場合に有用です。<青線 - 推奨されたBUY-LIMIT、赤線 - SELL-LIMIT

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年11月15日に公開されました。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/698

