記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
WiOver - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
981
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
Murad Ismayilov
この指標は最後のローソク足の重なりの平均パーセント値を示しています。注文方向の選択が可能になるので、価格保合中に指値注文を使用して手動で市場に参入する場合に有用です。<青線 - 推奨されたBUY-LIMIT、赤線 - SELL-LIMIT
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年11月15日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/698
