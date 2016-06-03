COBVOnArrayクラスは指標バッファでのOBV (On Balance Volume) の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次の任意のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aPeriod - 指標期間値が0（デフォルト）に設定されている場合、指標は、クライアント端末に内蔵されたもののように動作しまし、チャートのすべてのバーのために計算されます。他の正の値が指定された場合、各チャートのバーでの値の計算には（移動平均原則）指定された数のバーが使用されます。

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ

- 指標計算に使われる終値のデータバッファ double aDataVolume[] - 指標計算の取引高データバッファ

- 指標計算の取引高データバッファ double & aOBV[] - 計算値バッファ

追加メソッド：

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返しま

- 計算に必要なバーの最小数を返しま string Name() - 指標名の文字列を返します

Test_OBVOnArray.mq5ファイルはCOBVOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncOBVOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

On Balance Volumeテクニカル指標 (OBV) は取引高を価格変動に結び付けるモメンタムテクニカル指標です。ジョセフグランビルが思いついたこの指標は非常に単純です。現在のバーの終値が１つ前のバーよりも高い場合には、現在のバーの取引高が１つ前のOBVに加算されます。現在のバーの終値は１つ前のバーよりも低い場合には、現在のバーの取引高が１つ前のOBVに減算されます。