私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
IncOBVOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 785
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
COBVOnArrayクラスは指標バッファでのOBV (On Balance Volume) の計算のために設計されています。
使用法：
Init()メソッドは次の任意のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。
- int aPeriod - 指標期間値が0（デフォルト）に設定されている場合、指標は、クライアント端末に内蔵されたもののように動作しまし、チャートのすべてのバーのために計算されます。他の正の値が指定された場合、各チャートのバーでの値の計算には（移動平均原則）指定された数のバーが使用されます。
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ
- double aDataVolume[] - 指標計算の取引高データバッファ
- double & aOBV[] - 計算値バッファ
追加メソッド：
- int BarsRequired()- 計算に必要なバーの最小数を返しま
- string Name() - 指標名の文字列を返します
Test_OBVOnArray.mq5ファイルはCOBVOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncOBVOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
On Balance Volumeテクニカル指標 (OBV) は取引高を価格変動に結び付けるモメンタムテクニカル指標です。ジョセフグランビルが思いついたこの指標は非常に単純です。現在のバーの終値が１つ前のバーよりも高い場合には、現在のバーの取引高が１つ前のOBVに加算されます。現在のバーの終値は１つ前のバーよりも低い場合には、現在のバーの取引高が１つ前のOBVに減算されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/672
CCHOOnArrayクラスは指標バッファでのChaikin Volatility 指標 (CHV) 値の計算のために設計されています。IncCHOOnArray
CCHOOnArrayクラスは指標バッファでのChaikin Oscillator (CHO) 値の計算のために設計されています。Test_CHOOnArray指標はクラスの使用例として提供されています。
CIchimokuOnArrayクラスは指標バッファでの一目（一目均衡表）の計算のために設計されています。StepXCCX_HTF_Signal
StepXCCX_HTF_Signal は色でのトレンドの表示を持った3グラフィカルオブジェクトとしてColorStepXCCX指標の最後の3つのバーのトレンド方向を表示します。