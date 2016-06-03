CADOnArrayクラスは指標バッファでのAD (Accumulation Distribution, A/D) 値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次の任意のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aPeriod - 指標期間値が0に等しい場合（デフォルト）、指標は、端末に内蔵されたものと同じ方法（すべてのチャートバーによって算出される）で動作します。他の正の値が指定された場合、各チャートのバーでの値の計算には（移動平均原則）指定された数のバーが使用されます。

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ

- 指標計算に使われる高値のデータバッファ double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ

- 指標計算に使われる安値のデータバッファ double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ

- 指標計算に使われる終値のデータバッファ double aDataVolume[] - 指標計算に使われる取引高データバッファ

- 指標計算に使われる取引高データバッファ double aAD[] - 計算値バッファ

追加メソッド：

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します

計算に必要なバーの最小数を返します string Name() -指標名の文字列を返します

Test_ADOnArray.mq5はCADOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncADOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Accumulation/Distribution (A/D)テクニカル指標は価格変動と取引高によって決定されます。価格の変化によって取引高は重み付け係数として使われます。係数（取引高）が大きいほど（この期間のための）価格変化のインデイケータ値への寄与も大きくなります。