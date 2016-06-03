私たちのファンページに参加してください
IncADOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
CADOnArrayクラスは指標バッファでのAD (Accumulation Distribution, A/D) 値の計算のために設計されています。
使用法：
Init()メソッドは次の任意のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。
- int aPeriod - 指標期間値が0に等しい場合（デフォルト）、指標は、端末に内蔵されたものと同じ方法（すべてのチャートバーによって算出される）で動作します。他の正の値が指定された場合、各チャートのバーでの値の計算には（移動平均原則）指定された数のバーが使用されます。
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
- double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
- double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ
- double aDataVolume[] - 指標計算に使われる取引高データバッファ
- double aAD[] - 計算値バッファ
追加メソッド：
- int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() -指標名の文字列を返します
Test_ADOnArray.mq5はCADOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncADOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
Accumulation/Distribution (A/D)テクニカル指標は価格変動と取引高によって決定されます。価格の変化によって取引高は重み付け係数として使われます。係数（取引高）が大きいほど（この期間のための）価格変化のインデイケータ値への寄与も大きくなります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/669
