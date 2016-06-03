コードベースセクション
IncIchimokuOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

CIchimokuOnArrayクラスは指標バッファでの一目（一目均衡表）の計算のために設計されています。

使用法：

次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。

  • int aPeriodTenkan - 転換期間
  • int aPeriodKijun- 基準期間
  • int aPeriodSenkou- 先行期間
  • bool aABShift- SpanAおよびSpanB線の計算にシフトを使うかどうかを決定します。この値がTrueの場合、SpanAとSpanB線は計算時にシフトされ、将来データがありません。この値がFalseの場合、SpanAとSpanB線はPlotIndexSetInteger()関数でPLOT_SHIFT識別子でシフトされます。

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
  • double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
  • double & aTenkan[] - 転換線の計算値バッファ
  • double & aKijun[] - 基準線の計算値バッファ
  • double & aSpanA[]- SpanA線の計算値バッファ
  • double & aSpanB[]- SpanB線の計算値バッファ

追加メソッド：

  • int SpanABShift()- SpanA線とSpanB線のシフトを返します。
  • int BarsRequiredTK()- 転換線と基準線の計算に必要なバーの数を返します。
  • int BarsRequiredAB()- SpanA線とSpanB線の計算に必要なバーの数を返します。
  • string Name() - 指標名の文字列を返します。
  • string NameT() - 転換線名の文字列を返します。
  • string NameK() - 基準線名の文字列を返します。
  • string NameSA()- SpanA線名の文字列を返します。
  • string NameSB() - SpanB線名の文字列を返します。

Test_IchimokuOnArray.mq5ファイルはCIchimokuOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncIchimokuOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

一目均衡表テクニカル指標は市場の動向とサポートとレジスタンスレベルを特徴づけるためにあらかじめ定義されており、売買シグナルを生成します。この指標は週足と日足での動作に最適です。

CIchimokuOnArrayクラスの使用例

