ポケットに対して
ライブラリ

IncCHOOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
756
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) ビュー
incchoonarray.mqh (4.14 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_choonarray.mq5 (4.43 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CCHOOnArrayクラスは指標バッファでのChaikin Oscillator (CHO)値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

  • int aFastPeriod - 高速МА期間
  • int aSlowPeriod - 低速МА期間
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - МА手法

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
  • double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
  • double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ
  • double aDataVolume[] - 指標計算に使われる取引高データバッファ
  • double & aTmpAD[] - 中間補助バッファ
  • double & aFastAD[] - 高速МА補助バッファ
  • double & aSlowAD[] - 低速МА補助バッファ
  • double & aCHO[] - 計算値バッファ

追加メソッド：

  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() -指標名の文字列を返します

Test_CHOOnArray.mq5はCCHOOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncCHOOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Chaikin's Oscillator (CHO) はAccumulation/Distributionは移動平均の差です。

CCHOOnArrayクラスの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/670

