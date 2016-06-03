CCHOOnArrayクラスは指標バッファでのChaikin Oscillator (CHO)値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aFastPeriod - 高速МА期間

- 高速МА期間 int aSlowPeriod - 低速МА期間

- 低速МА期間 ENUM_MA_METHOD aMethod - МА手法

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ

- 指標計算に使われる高値のデータバッファ double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ

- 指標計算に使われる安値のデータバッファ double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ

- 指標計算に使われる終値のデータバッファ double aDataVolume[] - 指標計算に使われる取引高データバッファ

- 指標計算に使われる取引高データバッファ double & aTmpAD[] - 中間補助バッファ

- 中間補助バッファ double & aFastAD[] - 高速МА補助バッファ

- 高速МА補助バッファ double & aSlowAD[] - 低速МА補助バッファ

- 低速МА補助バッファ double & aCHO[] - 計算値バッファ

追加メソッド：

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します

計算に必要なバーの最小数を返します string Name() -指標名の文字列を返します

Test_CHOOnArray.mq5はCCHOOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncCHOOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Chaikin's Oscillator (CHO) はAccumulation/Distributionは移動平均の差です。