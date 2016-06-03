私たちのファンページに参加してください
IncCHOOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 756
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
CCHOOnArrayクラスは指標バッファでのChaikin Oscillator (CHO)値の計算のために設計されています。
使用法：
Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
- double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
- double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ
- double aDataVolume[] - 指標計算に使われる取引高データバッファ
- double & aTmpAD[] - 中間補助バッファ
- double & aFastAD[] - 高速МА補助バッファ
- double & aSlowAD[] - 低速МА補助バッファ
- double & aCHO[] - 計算値バッファ
追加メソッド：
- int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() -指標名の文字列を返します
Test_CHOOnArray.mq5はCCHOOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncCHOOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
Chaikin's Oscillator (CHO) はAccumulation/Distributionは移動平均の差です。
