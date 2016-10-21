コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

X4Period_MFI_Arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ZIPとしてダウンロード
異なる周期を持つ MFIオシレータ に基づいた1つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標。

トレンドシグナルは、RSIオシレータが指標の入力パラメータで指定された買われ過ぎや売られ過ぎの領域にある時に生成されます。

input uint rsiUpperTrigger=62;   // 買われ過ぎレベル
input uint rsiLowerTrigger=38;   // 売られ過ぎレベル

図1　X4Period_MFI_Arrows指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2282

