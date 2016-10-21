無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
X4Period_MFI_Arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 755
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
transport_david
異なる周期を持つ MFIオシレータ に基づいた1つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標。
トレンドシグナルは、RSIオシレータが指標の入力パラメータで指定された買われ過ぎや売られ過ぎの領域にある時に生成されます。
input uint rsiUpperTrigger=62; // 買われ過ぎレベル input uint rsiLowerTrigger=38; // 売られ過ぎレベル
図1 X4Period_MFI_Arrows指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2282
