コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

VolatilityPivot_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
848
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つVolatilityPivot指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたVolatilityPivot指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　VolatilityPivot_HTF指標

図1　VolatilityPivot_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2278

Exp_VolatilityPivot Exp_VolatilityPivot

VolatilityPivot NRTR 指標を使う取引システム

VolatilityPivot VolatilityPivot

NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)として実装されたトレンド指標

WeightedWCCI WeightedWCCI

この仕様は、パターンと動向を決定するために低速および高速ССIと色付きのバーを描画します。

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

この指標はVolatilityPivot指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。