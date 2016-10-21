コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

The_20's_v0.20 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
890
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

TraderSeven

シグナルの決定に平均値を使用しないセマフォシグナル指標

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月28日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　The_20's_v0.20指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2189

ADXCloud_HTF ADXCloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つADXCloud指標

MTF RSI Smoothed (recursive) MTF RSI Smoothed (recursive)

複数時間軸の平滑化されたRSI指標の再帰的な実装

T3_TRIX_Signal T3_TRIX_Signal

T3_TRIX_Signal指標は、固定された時間枠でのT3_TRIX指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF

この指標はColorLaguerre指標の値に基づいてより長い時間枠のローソク足を描画します。