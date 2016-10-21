複数時間軸の平滑化されたRSI指標の再帰的な実装

T3_TRIX_Signal指標は、固定された時間枠でのT3_TRIX指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

この指標はColorLaguerre指標の値に基づいてより長い時間枠のローソク足を描画します。