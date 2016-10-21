無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
The_20's_v0.20 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 890
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
TraderSeven
シグナルの決定に平均値を使用しないセマフォシグナル指標
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月28日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 The_20's_v0.20指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2189
ADXCloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つADXCloud指標MTF RSI Smoothed (recursive)
複数時間軸の平滑化されたRSI指標の再帰的な実装
T3_TRIX_Signal
T3_TRIX_Signal指標は、固定された時間枠でのT3_TRIX指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF
この指標はColorLaguerre指標の値に基づいてより長い時間枠のローソク足を描画します。