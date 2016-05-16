無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Laguerre - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1761
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
John Ehlers
ラゲールインディケータはラゲール適応フィルタアルゴリズムに基づいたRSIインディケータです。
先物取引へのデジタル信号処理法を適用した専門家、ジョン・エラーズによって作成されました。そのウェブサイトのTechnical Papers（テクニカルペーパー）セクションはこの方法の多数の例を含みます。
ラゲールインディケータは市場の買われ過ぎ/売られ過ぎの状態を示します。価格が上のレベルを超えたときに買い、下のレベルを下回ったときに売ることが推奨されています。中心線のブレイクアウトも注文を出すための非常に強いシグナルです。買わ/売られ過ぎの領域を離れることもインディケータを用いて取引シグナルを取得するためのさらに別の方法です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/432