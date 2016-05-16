コードベースセクション
Laguerre - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
1761
(50)
John Ehlers

ラゲールインディケータはラゲール適応フィルタアルゴリズムに基づいたRSIインディケータです。

先物取引へのデジタル信号処理法を適用した専門家、ジョン・エラーズによって作成されました。そのウェブサイトのTechnical Papers（テクニカルペーパー）セクションはこの方法の多数の例を含みます。

ラゲールインディケータは市場の買われ過ぎ/売られ過ぎの状態を示します。価格が上のレベルを超えたときに買い、下のレベルを下回ったときに売ることが推奨されています。中心線のブレイクアウトも注文を出すための非常に強いシグナルです。買わ/売られ過ぎの領域を離れることもインディケータを用いて取引シグナルを取得するためのさらに別の方法です。

