無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MultiCandleSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1037
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MultiCandleSignal指標は、7つの異なる時間枠のローソク足の方向を使用して現在の動向に関する情報を表示します。
7つのインディケータラインはそれぞれ各期間に対応します。ローソク足が対応する時間枠上で成長している場合は、線の色は緑色です。減少している場合、線は桃色です。線上の色付きの四角形対応する時間枠が変更されたときに生成されます。
図1 MultiCandleSignal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2130
T3_TRIX
TRIX指標はティルソン平均化を使います。BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF
この指標はBrainTrend2指標の値に基づいてより大きな時間枠のローソク足を描画します。
T3_TRIX_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むT3_TRIX指標Awesome Modified
この指標は、古典的なオーサム指標を修正したものです。これは、2つの指数関数的な中間値の変化の平滑化率を計算します。