MultiCandleSignal指標は、7つの異なる時間枠のローソク足の方向を使用して現在の動向に関する情報を表示します。



7つのインディケータラインはそれぞれ各期間に対応します。ローソク足が対応する時間枠上で成長している場合は、線の色は緑色です。減少している場合、線は桃色です。線上の色付きの四角形対応する時間枠が変更されたときに生成されます。

図1 MultiCandleSignal指標