T3_TRIX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
t3_trix.mq5 (8.62 KB) ビュー
t3_trix_htf.mq5 (12.73 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むT3_TRIX指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

この指標の操作はコンパイルされたT3_TRIX.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　T3_TRIX_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2131

MultiCandleSignal MultiCandleSignal

MultiCandleSignal指標は、7つの異なる時間枠のローソク足の方向を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

T3_TRIX T3_TRIX

TRIX指標はティルソン平均化を使います。

Awesome Modified Awesome Modified

この指標は、古典的なオーサム指標を修正したものです。これは、2つの指数関数的な中間値の変化の平滑化率を計算します。

フラクタル修正版 フラクタル修正版

この指標は、古典的なフラクタル指標をわずかに修正したものです。左右のバーが新しい上部や下部を持てるだけではなくシフトパラメータの選択も可能です。