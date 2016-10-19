無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
T3_TRIX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 778
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むT3_TRIX指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標の操作はコンパイルされたT3_TRIX.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 T3_TRIX_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2131
MultiCandleSignal
MultiCandleSignal指標は、7つの異なる時間枠のローソク足の方向を使用して現在の動向に関する情報を表示します。T3_TRIX
TRIX指標はティルソン平均化を使います。
Awesome Modified
この指標は、古典的なオーサム指標を修正したものです。これは、2つの指数関数的な中間値の変化の平滑化率を計算します。フラクタル修正版
この指標は、古典的なフラクタル指標をわずかに修正したものです。左右のバーが新しい上部や下部を持てるだけではなくシフトパラメータの選択も可能です。