ポケットに対して
インディケータ

FisherCyberCycle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つ FisherCyberCycle i指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

この指標の操作はコンパイルされたFisherCyberCycle.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　FisherCyberCycle_HTF指標

図1　FisherCyberCycle_HTF指標

