FisherCyberCycle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つ FisherCyberCycle i指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標の操作はコンパイルされたFisherCyberCycle.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 FisherCyberCycle_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2126
RSIFilter
この指標は別のウィンドウのバーの色を変更します。色はRSIテクニカル指標に基づいて計算された現在のトレンドの色に変更されます。Background_Candles_Smoothed_HTF
この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用してより大きな時間枠の平均されたローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。
BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF
この指標はBrainTrend1指標の値に基づいてより大きな時間枠のローソク足を描画します。BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF
この指標はBrainTrend2指標の値に基づいてより大きな時間枠のローソク足を描画します。