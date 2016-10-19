この指標は別のウィンドウのバーの色を変更します。色はRSIテクニカル指標に基づいて計算された現在のトレンドの色に変更されます。

この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用してより大きな時間枠の平均されたローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。