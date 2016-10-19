無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSIFilter - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Forex-TSD.com
この指標は別のウィンドウのバーの色を変更します。色は RSI テクニカル指標に基づいて計算された現在のトレンドの色に変更されます。
バーの色はトレンドとローソク足の方向が一致すると薄く、逆の場合は濃いです。
トレンドの強さは、そのレベルが指標の入力パラメータによって決定されるRSI指標の買われ過ぎや売られ過ぎの領域での存在によって決定されます。
input uint HighLevel=55; // 買われ過ぎレベル input uint LowLevel=45; // 売られ過ぎレベル
RSIがこれらの領域の外側にある場合は、バーは薄い灰色で塗られます。
図1 RSIFilter指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2125
