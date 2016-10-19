コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RSIFilter - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1003
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Forex-TSD.com

この指標は別のウィンドウのバーの色を変更します。色は RSI テクニカル指標に基づいて計算された現在のトレンドの色に変更されます。

バーの色はトレンドとローソク足の方向が一致すると薄く、逆の場合は濃いです。

トレンドの強さは、そのレベルが指標の入力パラメータによって決定されるRSI指標の買われ過ぎや売られ過ぎの領域での存在によって決定されます。

input uint   HighLevel=55;    // 買われ過ぎレベル
input uint   LowLevel=45;     // 売られ過ぎレベル

RSIがこれらの領域の外側にある場合は、バーは薄い灰色で塗られます。

図1　RSIFilter指標

図1　RSIFilter指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2125

Background_Candles_Smoothed_HTF Background_Candles_Smoothed_HTF

この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用してより大きな時間枠の平均されたローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。

Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF

この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用してより大きな時間枠の平均足ローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。

FisherCyberCycle_HTF FisherCyberCycle_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFisherCyberCycle指標

BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF

この指標はBrainTrend1指標の値に基づいてより大きな時間枠のローソク足を描画します。