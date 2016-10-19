コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

インパルス - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
880
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Gep

SMAアルゴリズムで平均された1期間のモメンタム

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月11日にコードベースに公開されました。

図1　インパルス指標

図1　インパルス指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2108

Laguerre_ROC Laguerre_ROC

色ヒストグラムとして描かれた、ラゲールフィルタによって平滑化されたROC指標

XChannel XChannel

高値と安値の2つの移動平均の値で構築されたチャネルで、雲として描かれます。

Digital_MACD Digital_MACD

2つのデジタルフィルタの違いに描かれたMACDヒストグラム

BackgroundCandle_HTF BackgroundCandle_HTF

この指標はより大きな時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた四角形として描きます。