記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
StepMA_v6.4_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 833
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むStepMA_v6.4指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指標チャート期間
この指標の操作はコンパイルされたStepMA_v634.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。
図1 StepMA_v6.4_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2098
