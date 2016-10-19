コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

StepMA_v6.4_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
833
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むStepMA_v6.4指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指標チャート期間

この指標の操作はコンパイルされたStepMA_v634.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。

図1　StepMA_v6.4_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2098

