このコードは、可動（ドラッグ可能）パネルを作成し、MetaTrader端末から取得された情報を移入する方法の簡単な基準となるように設計されており標準ライブラリコントロールを使います。



出力は、ドラッグで移動でき簡単な指標の形態で使用することができるパネルです。



