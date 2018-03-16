コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Momo_trades - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
786
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アイディアの著者: Rustamzhan Salidzhanovmq5コードの著者: barabashkakvn

取引の考え方: iMACD（移動平均収束/発散、MACD）オシレータとトレンド指標iMA（移動平均、MA）買いポジションを開くための最初のシグナルは、MACDとMAの組み合わせです。

Momo_tradesが買いポジションを開く

"MACD: bar from which we get the value" = 2, "Moving Average: bar from which we get the value" = 6.

11MACD値は、インデックス「MACD: 値を取得するバー」から始めて、配列にコピーされます。次に、書き入れられた配列内で検索を実行して、MACD値が最初から負から正に変化するときを見つけます（上の図のインデックス＃6は負、インデックス＃5は正）。

MA指標値も確認されます。"Moving Average: bar from which we get the value"の終値は、同じバーのMA値の"Price Shift between Close and Moving Average"値より大きくなければなりません。


入力パラメータ

  • Manual Lot: "true" -> use manual lot, "false" -> use risk percent - ポジション数量選択タイプ: 手動または余剰証拠金の％
  • Lots - ロット値
  • Stop Loss (in pips) - 逆指値
  • Take Profit, if "0" we use "Breakeven"(in pips) - テイクプロフィットの値（0の場合は代わりに損益分岐点を使用）
  • Trailing Stop, if we use "Breakeven" - we do not use trailing (in pips) - トレール注文機能で、損益分岐点が使用される場合は無効
  • Trailing Step (in pips) - トレールステップの値
  • Breakeven (in pips) - 損益分岐点の値
  • Risk in percent for a deal from a free margin - 余剰証拠金の割合としての取引あたりのリスク
  • Price Shift between Close and Moving Average (in pips);
  • Close End Day - 一日の終わりの決済
  • Moving Average: period of ma - MA: 平均期間
  • Moving Average: bar from which we get the value;
  • MACD: period of fast ma - 高速移動平均期間
  • MACD: period of slow ma - 低速移動平均期間
  • MACD: period of averaging of difference - MACD: 平均期間
  • MACD: bar from which we get the value;
  • magic number - エキスパートアドバイザー識別子

デフォルト設定はEURJPY H1のためのものです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19573

