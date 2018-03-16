私たちのファンページに参加してください
アイディアの著者: Rustamzhan Salidzhanov、mq5コードの著者: barabashkakvn
取引の考え方: iMACD（移動平均収束/発散、MACD）オシレータとトレンド指標iMA（移動平均、MA）買いポジションを開くための最初のシグナルは、MACDとMAの組み合わせです。
"MACD: bar from which we get the value" = 2, "Moving Average: bar from which we get the value" = 6.
11MACD値は、インデックス「MACD: 値を取得するバー」から始めて、配列にコピーされます。次に、書き入れられた配列内で検索を実行して、MACD値が最初から負から正に変化するときを見つけます（上の図のインデックス＃6は負、インデックス＃5は正）。
MA指標値も確認されます。"Moving Average: bar from which we get the value"の終値は、同じバーのMA値の"Price Shift between Close and Moving Average"値より大きくなければなりません。
入力パラメータ
- Manual Lot: "true" -> use manual lot, "false" -> use risk percent - ポジション数量選択タイプ: 手動または余剰証拠金の％
- Lots - ロット値
- Stop Loss (in pips) - 逆指値
- Take Profit, if "0" we use "Breakeven"(in pips) - テイクプロフィットの値（0の場合は代わりに損益分岐点を使用）
- Trailing Stop, if we use "Breakeven" - we do not use trailing (in pips) - トレール注文機能で、損益分岐点が使用される場合は無効
- Trailing Step (in pips) - トレールステップの値
- Breakeven (in pips) - 損益分岐点の値
- Risk in percent for a deal from a free margin - 余剰証拠金の割合としての取引あたりのリスク
- Price Shift between Close and Moving Average (in pips);
- Close End Day - 一日の終わりの決済
- Moving Average: period of ma - MA: 平均期間
- Moving Average: bar from which we get the value;
- MACD: period of fast ma - 高速移動平均期間
- MACD: period of slow ma - 低速移動平均期間
- MACD: period of averaging of difference - MACD: 平均期間
- MACD: bar from which we get the value;
- magic number - エキスパートアドバイザー識別子
デフォルト設定はEURJPY H1のためのものです。
