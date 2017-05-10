コードベースセクション
ラゲールフィルタ付きのラゲールRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

ラゲールフィルタ付きのラゲールRSI

このバージョンでは、計算においていくつかの偏差があります。.

  • ラゲールフィルターとラゲールRSIの両方に"Speed"を使用することができます
  • "Speed"は0から6まで変化することができます - "Speed"が高速なほどrsiまたはフィルタが「高速」になります
  • 通常のレベルには"no trade zone"が追加されています。これは市場がレンジモードにある場合に取引を行わないという警告として使用できます。

いつものように、いくつかのパラメータを試してみることをお勧めします。 

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17990

