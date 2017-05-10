ラゲールフィルタ付きのラゲールRSI

このバージョンでは、計算においていくつかの偏差があります。.

ラゲールフィルターとラゲールRSIの両方に"Speed"を使用することができます

"Speed"は0から6まで変化することができます - "Speed"が高速なほどrsiまたはフィルタが「高速」になります

通常のレベルには"no trade zone"が追加されています。これは市場がレンジモードにある場合に取引を行わないという警告として使用できます。

いつものように、いくつかのパラメータを試してみることをお勧めします。