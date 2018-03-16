説明:



FOREX Currency Powersは合成金融商品を使用した外国為替通貨の計算の例を提供します。



同様に、FORTS先物市場のRTS、USD、RUBの強さを計算することができます。

先物契約「MIX-3.18」（〜RTSRUB）、「RTS-3.18」（〜RTSUSD）、「Si-3.18」（〜USDRUB）、「Eu-3.18」（〜EURRUB）の値を使用して、 通貨の強さの指標を作成することができます。

<FORTS.RTS> = (RTSUSD+RTSRUB)/2

< FORTS. USD> = (USDRTS+USDRUB)/2

< FORTS. RUB> = (RUBRTS+RUBUSD+RUBEUR)/3

CurrencyPowerIndex.mqhファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Includeにコピーします。



FORTS_Currency_Power.mq5を起動すると、FORTS.RTS.M5、FORTS.USD.M5、FORTS.RUB.M5合成商品が気配値ウィンドウに表示されます。





図1 FORTS.RTS.M5、FORTS.USD.M5、FORTS.RUB.M5合成商品



図2 FORTS.RTS.M5合成商品のティックチャート





図3. FORTS.USD.M5合成商品のティックチャート







図4. FORTS.RUB.M5合成商品のティックチャート











図5. FORTS先物契約に基づいて計算されるRTS、USD、RUBの強さ

