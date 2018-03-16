私たちのファンページに参加してください
FORTS Currency Powers - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 954
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
説明:
FOREX Currency Powersは合成金融商品を使用した外国為替通貨の計算の例を提供します。
同様に、FORTS先物市場のRTS、USD、RUBの強さを計算することができます。
先物契約「MIX-3.18」（〜RTSRUB）、「RTS-3.18」（〜RTSUSD）、「Si-3.18」（〜USDRUB）、「Eu-3.18」（〜EURRUB）の値を使用して、 通貨の強さの指標を作成することができます。
<FORTS.USD> = (USDRTS+USDRUB)/2
<FORTS.RUB> = (RUBRTS+RUBUSD+RUBEUR)/3
CurrencyPowerIndex.mqhファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Includeにコピーします。
FORTS_Currency_Power.mq5を起動すると、FORTS.RTS.M5、FORTS.USD.M5、FORTS.RUB.M5合成商品が気配値ウィンドウに表示されます。
図1 FORTS.RTS.M5、FORTS.USD.M5、FORTS.RUB.M5合成商品
図2 FORTS.RTS.M5合成商品のティックチャート
図3. FORTS.USD.M5合成商品のティックチャート
図4. FORTS.RUB.M5合成商品のティックチャート
図5. FORTS先物契約に基づいて計算されるRTS、USD、RUBの強さ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19545
