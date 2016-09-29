無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EMAAngle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1120
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
jpkfox & MrPip
単純移動平均に基づいて描かれた興味深いトレンド指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月9日に公開されました。
図1 EMAAngle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1549
EMA-Crossover_Signal
異なる期間の移動平均に基づいた最も単純なセマフォシグナル指標FractalAMA
ジョン・エラーズによるフラクタル適応移動平均。バージョン 1.1 7/17/2006
EMAPredictive3
EMAアルゴリズムに基づいて描かれた移動平均線。2つの異なる期間のEMAの線形補間が使用されます。b-clock
新しいローソク足が出現する前に残された分と秒を表示します。