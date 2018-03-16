コードベースセクション
CCIValues - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
CCIValues.mq5 (29.25 KB) ビュー
実際の著者: Mohit Marwaha

この指標は、各時間枠のユーザ定義CCIオシレータ期間の値を含むテキストブロックを表示します。テキストブロックのサイズはカスタマイズ可能です。テキストフォントを変更したり、未使用の時間枠の表示を無効にすることもできます。同時に表示される指標の最大数は10です。テキストブロックの色は、指標入力パラメータで設定されている買われ過ぎおよび売られ過ぎ領域に相対するCCI指標の位置によって異なります。

input int HighLevel=+100;                               // 買われ過ぎレベル
input int LowLevel=-100;                                // 売られ過ぎレベル
input color HighColor=clrLightSeaGreen;                 // 買われ過ぎの色
input color MiddleColor=clrGray;                        // トレンド不在の色
input color LowColor=clrOrange;                         // 売られ過ぎの色

図1　CCIValues指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19362

