価格チャートの相違領域を示すトレンド指標です。

ShadeOpenX指標は入力パラメータに表示された取引セッションの開始から経過した時間の割合値を表示することができます。この可能性は、「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明したライブラリのクラスを使用して実装されます。