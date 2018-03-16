私たちのファンページに参加してください
1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できる、 ColorJFatl_Digitの移動方向の変更に基づく買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムです。このために、入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。
- 文字Lで始まるパラメータは、買いポジションを管理するために使用されます。
- 文字Sで始まるパラメータは、売りポジションの管理に使用されます。
//+----------------------------------------------+ //| 買いポジションのためのEAの入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; // Lマジックナンバー input double L_MM=0.1; //L取引ごとの預金の割合 input MarginMode L_MMMode=LOT; //Lロット設定モード
//+----------------------------------------------+ //| 売りポジションのためのEAの入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //Sマジックナンバー input double S_MM=0.1; //S取引ごとの預金の割合 input MarginMode S_MMMode=LOT; //Sロット設定モード
これらの取引システムは2つの独立したシステムで、異なるマジックナンバーが使用されています。実際の金融市場はめったに対称的ではありません。上昇および下降市場での取引には、同じ取引システムの異なるパラメータがしばしば必要とされます。EAを正しく設定するには、最初に1つの取引システムのみをテストし、2番目の取引システムを無効にする必要があります。
input bool L_PosOpen=true; // Lでの買い注文を出す許可 input bool L_PosClose=true; // Lでの買いポジションを決済する許可
その後、2番目のシステムで同じことを実行します。
エキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたColorJFatl_Digit.ex5 ファイルのterminal_data_directory\MQL5\Indicatorsへの配置を必要とします。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。逆指値と指値は検証では使用されませんでした。
図1 対称設定によるチャートでの約定の例
H4での2015のEURAUDの検証結果:
図2 テスト結果チャート
図2 非対称設定によるチャートでの約定の例
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19344
