ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Experts\
Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex.mq5
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh
TradeAlgorithms.mqh
\MQL5\Indicators\
ColorJFatl_Digit.mq5
1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できる、 ColorJFatl_Digitの移動方向の変更に基づく買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムです。このために、入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

  1. 文字Lで始まるパラメータは、買いポジションを管理するために使用されます。
  2. 文字Sで始まるパラメータは、売りポジションの管理に使用されます。
//+----------------------------------------------+
//| 買いポジションのためのEAの入力パラメータ |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          // Lマジックナンバー
input double  L_MM=0.1;             //L取引ごとの預金の割合
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //Lロット設定モード




//+----------------------------------------------+
//| 売りポジションのためのEAの入力パラメータ |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //Sマジックナンバー
input double  S_MM=0.1;             //S取引ごとの預金の割合
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //Sロット設定モード

これらの取引システムは2つの独立したシステムで、異なるマジックナンバーが使用されています。実際の金融市場はめったに対称的ではありません。上昇および下降市場での取引には、同じ取引システムの異なるパラメータがしばしば必要とされます。EAを正しく設定するには、最初に1つの取引システムのみをテストし、2番目の取引システムを無効にする必要があります。

input bool    L_PosOpen=true;       // Lでの買い注文を出す許可
input bool    L_PosClose=true;      // Lでの買いポジションを決済する許可

その後、2番目のシステムで同じことを実行します。

エキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたColorJFatl_Digit.ex5 ファイルのterminal_data_directory\MQL5\Indicatorsへの配置を必要とします。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。逆指値と指値は検証では使用されませんでした。

図1　対称設定によるチャートでの約定の例

H4での2015のEURAUDの検証結果:

図2　テスト結果チャート

図2　非対称設定によるチャートでの約定の例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19344

