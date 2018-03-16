無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XMA_Divergence - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者: Trader Ron
価格チャートの相違領域を示すトレンド指標です。
図1 XMA_Divergence指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19361
ShadeOpenX_Timer
ShadeOpenX指標は入力パラメータに表示された取引セッションの開始から経過した時間の割合値を表示することができます。この可能性は、「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明したライブラリのクラスを使用して実装されます。Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex
1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できる、ColorJFatl_Digitの移動方向の変更に基づく買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムです。
CCIValues
この指標は、各時間枠のユーザ定義CCIオシレータ期間の値を含むテキストブロックを表示します。XMA_Divergence_HTF
指標の時間枠を入力パラメータから変更する可能性のあるXMA_Divergence指標です。